Confcommercio-Mare, passaggio di consegne e rilancio della blue economy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passaggio di consegne nel sindacato di Confcommercio Lazio Sud, dedicato all'economia del mare. Chistrian Mancini subentra ad Ernesto Schiano, con il compito di riorganizzare e sviluppare il sindacato per arrivare ad una nuova assemblea elettiva. Il passaggio del testimone c'è stato ieri (12 dicembre) presso la sede di Roma di Confcommercio Lazio, alla presenza del presidente Giovanni Acampora e del direttore Salvatore Di Cecca.«Ringrazio l'avvocato Ernesto Schiano per i risultati centrati in questi anni alla guida di Confmare - dichiara il presidente Acampora . e auguro buon lavoro a Cristian Mancini, persona di grande esperienza e competenza nel settore, che oggi raccoglie con entusiasmo questo nuovo incarico».L'economia del mare - secondo Confcommercio - è una grande opportunità per imprese e territorio che va colta «attraverso una cabina di regia , che crei vere sinergie e che metta a sistema tutti i protagonisti della Blue economy. Nello specifico del sistema imprenditoriale del Lazio, regione che rappresento: 38.000 le imprese legate alla Blue Economy su 194.516 a livello nazionale».«Non posso che sentirmi onorato - ha dichiarato Cristian Mancini - per il prestigioso incarico che mi è stato conferito».