Condannato per una truffa in Ecuador, arrestato 38enne di Aprilia

Martedì 21 Settembre 2021, 12:18

Artefice di una truffa viene condannato a 7 anni di carcere. Protagonista un uomo di 38 anni, D.M.C., residente ad Aprilia che si trovava insieme alla famiglia in una struttura ricettiva di Castellaneta, in provincia di Taranto: i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato proprio perché sulla sua testa pendeva un mandato di cattura internazionale, emesso dall'Autorità Giudiziaria dell'Ecuador, in quanto condannato in quel Paese alla pena di 7 anni di reclusione per truffa. Ora si trova nel carcere di Taranto, in attesa delle pratiche relative alla richiesta di estradizione da parte dell'Autorità giudiziaria del paese sudamericano. In albergo è stato trovato insieme alla moglie e a tre figli.