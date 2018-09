Condanna definitiva per l'omicidio dell'avvocato Mario Piccolino a Formia

di Vincenzo Caramadre

Condanna definitiva per l'omicidio dell'avvocato Mario Piccolino, avvenuto a Formia il 29 maggio del 2015.Michele Rossi, il 57enne reo confesso dell’assassinio dell’avvocato blogger è stato condannato in via definitiva a 17 anni e 8 mesi di reclusione. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa. Alle 20.55 è stato letto il dispositivo con il quale è stata confermata la sentenza di condanna, emessa dalla Corte di Assise di appello di Roma.Confermata anche la provvisionale di 60.000 euro in favore della parte civile. «Si chiude una dolorosa vicenda, era quello che la famiglia di aspettava», è stato il commento a caldo degli avvocati Alberto Scerbo e Giancarlo Corsetti, che hanno assistito i familiari dell'uomo assassiato.Inizialmente si era ipotizzato anche un delitto di camorra, invece Michele Rossi voleva "vendicarsi" per aver perso anni prima una causa civile che vedeva Piccolino avvocato della controparte. All'uomo di Santi Cosma e Damiano, si era arrivati grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti a Formia.