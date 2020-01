Condanna da scontare per omicidio, uomo arrestato dai carabinieri a Sabaudia

Doveva scontare 11 anni e mezzo per un omicidio commesso ad agosto del 2016 a Santa Domenica di Ricardi (Vibo Valentia) ed è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sabaudia insieme ai colleghi della compagnia di Latina.



Si tratta di un uomo di 68 anni, originario di Macerata, già ai domiciliari a Sabaudia, nei confronti del quale è stato eseguito un "decreto di esecuzione espiazione pena detentiva" emesso dalla Procura della repubblica presso la corte di appello di Catanzaro. L'esecuzione scaturisce dal provvedimento di pene concorrenti relative a sentenze di condanna per omicidio in concorso, commesso tra il 12 ed il 13 agosto 2016. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina.