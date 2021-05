Concorsopoli Asl, si dimette il presidente del consiglio comunale di Minturno Giuseppe Tomao

Il presidente del consiglio comunale di Minturno, Giuseppe Tomao, tra gli indagati della Concorsopoli dell'Asl di Latina essendo uno dei candidati vincitori, ha rassegnato le dimissioni ieri sera poco prima delle 22. Ha affidato il suo pensiero ad un post su Facebook nel quale ha ringraziato «le minoranze per i toni pacati nelle richieste di dimissioni, e, in particolare quanti, consiglieri e non, mi hanno prontamente contattato per esprimere parole di conforto. Così come ho apprezzato la sensibilità del direttivo del Partito Democratico, Circolo di Minturno, per avermi invitato a riflettere con serenità sull’opportunità politica delle dimissioni, senza mai negarmi pieno supporto politico ed umano».

«Sono molto dispiaciuto soprattutto per il ruolo che rivesto e che ho sempre onorato - ha rimarcato Tomao - Sono stato eletto Presidente del Consiglio comunale all'unanimità, maggioranza e minoranza hanno riposto in me la fiducia quale rappresentante dell’assise e garante delle attività consiliari, ruolo che ho sempre svolto con orgoglio, correttezza e passione, senza mai mancare un appuntamento. Sebbene la mia vicenda personale, tanto chiacchierata negli ultimi giorni, ancora in fase di indagine, non pregiudichi affatto le attività consiliari, non comprometta alcuna funzione amministrativa, non investa l’ente comunale ma solo ed esclusivamente la mia persona - conclude - sento comunque il dovere di fare un passo indietro sulla mia carica istituzionale, al termine di una legislatura importante che ha dato una nuova immagine alla città».

