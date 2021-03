Concorso pubblico per cardiologi alla Asl di Latina: 321 candidati alla prova scritta

Trecentoventuno candidati sosterranno il 20 marzo a Latina la sessione di mattina per la prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.25 posti di Dirigente Medico disciplina di Cardiologia bandito dalla Asl di Latina. Gli aspiranti sono stati suddivisi in cinque aule per la prova scritta che si terrà il 20 Marzo 2021 alle 9 di mattina presso presso il polo di Latina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia, in viale XXIV Maggio n. 7 a Latina.

