Concorso musicale Città di Latina, undici premi per l'orchestra della scuola media Volta

Un primo premio assoluto, sette primi premi e tre secondi premi per l'orchestra dell'Istituto Comprensivo A. Volta di Latina che ha partecipato al 3° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Latina”. Il concorso, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini”, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Latina, si é svolto dal 30 maggio al 2 giugno e ha visto i giovani musicisti della Volta esibirsi in due arrangiamenti della prof.ssa Roberta Ceccato, ovvero in “Poco Loco” , colonna sonora del film “Coco”, e in “ I will follow him” tratta dal film “Sister Act”. E poi ancora un medley di Ennio Morricone e l'intramontabile “nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno.Complimenti ai ragazzi giungono dalla giuria che ha sottolineato la loro bravura e soprattutto la grande passione per la musica e l'intensa sensibilità.Solo qualche giorno prima il coro dell’Istituto si era assicurata la fascia oro e la menzione speciale miglior progetto didattico al concorso nazionale “Egisto Macchi” confrontandosi con altri cori di voci bianche della scuola dell’obbligo in un programma ricco e articolato.«Il corso strumentale e il Coro dell’istituto stanno diventando una realtà sempre più significativa non solo per la nostra scuola ma anche per la Città - commenta la dirigente della Volta, Claudia Rossi - Passione, competenza, lavoro di squadra sono gli elementi del successo di questi ragazzi e dei professori che li sostengono e che ringrazio per un impegno che si protrae al di la dell’orario scolastico. Grazie alla loro sensibilità i nostri allievi sperimentano la gioia e la bellezza della musica, arte in grado di toccare le corde più profonde della nostra percettibilità di uomini e donne».Molto soddisfatti anche i docenti «che hanno evidenziato la bellezza delle esperienze, considerandole una splendida opportunità per i giovani talenti della città di Latina di confrontarsi tra musicisti, e una possibilità di incoraggiamento per il loro futuro musicale».