Concorso per amministrativi alla Asl, il Tar respinge il ricorso degli esclusi

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio, sezione di Latina, ha respinto il ricorso per l'annullamento previa sospensione del concorso per 70 posti di assistente amministrativo – categoria C, indetto in forma aggregata tra l’Asl di Frosinone, di Latina, di Viterbo e Roma 3

«Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si rinvengono presupposti di “fumus”, su tutti i motivi di ricorso, tali da consentire la tutela cautelare richiesta, ferma l’autonomia delle indagini penali in corso riguardanti specifici soggetti - si legge nel dispositivo - respinge la domanda cautelare».

APPROFONDIMENTI LATINA L'emergenza Covid non ferma la Asl di Latina, 1058 assunzioni in... LATINA Latina, al via la prima prova del concorsone della Asl

Ultimo aggiornamento: 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA