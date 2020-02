Concorso al Comune di Aprilia, in 700 ammessi alla prova preselettiva

Sono 693 i candidati ammessi dal Comune di Aprilia «alla selezione pubblica con concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato, di n. 7 (sette) posti di categoria C1, profilo professionale "Istruttore Amministrativo", di cui n. 3 (tre) posti riservati prioritariamente ai volontari delle forze armate ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010». Lo ha comunicato l'amministrazione comunale di Aprilia specificando che la prova preselettiva si terrà presso il Teatro Europa in Corso Giovanni XXIII il 5 marzo 2020. I candidati sono stati suddivisi in due turni, i primi 346 alle nove, i secondi 347 alle 14. © RIPRODUZIONE RISERVATA