Concorsi truccati, revocati i domiciliari a Moscardelli e Rainone: sono liberi

Arresti domiciliari revocati per Claudio Moscardelli e Claudio Rainone che da questo pomeriggio tornano in libertà senza alcuna restrizione.

Lo ha deciso il Tribunale di Latina accogliendo la richiesta degli avvocati Renato Archidiacono e Leone Zeppieri, legali dell’ex segretario Pd e dell’ex dirigente Asl, imputati nel processo per i concorsi truccati alla Asl. Per Rainone resta l’interdizione dall’incarico mentre resta ai domiciliari Mario Graziano Esposito la cui difesa non aveva presentato nell’udienza odierna del processoistanza di revoca della misura cautelare. Il Tribunale presieduto da Aldo Morgigni ha adottato la decisione anche alla luce del parere favorevole del pm Valerio De Luca. Nell’udienza di oggi il Tribunale ha ascoltato il direttore generale della Asl Silvia Cavalli, l’ex direttore Giorgio Casati e l’ex direttore amministrativo Eleonora Di Giulio citati dal pubblico ministero Valerio De Luca che hanno raccontato l’iter dei due concorsi.