"Concerto sulle onde", musica per i viaggiatori tra Formia e Ventotene

Si viaggia in musica, domani - martedì 7 agosto - tra Formia e Ventotene. La nave "Don Francesco", in partenza alle 8.45 dal molo "Vespucci" e diretta sull'isola, ospiterà per la prima volta nella storia dei collegamenti tra la terra ferma e l'arcipelago ponziano un concerto durante la navigazione.



«E’ un modo per promuovere la cultura della musica e migliorare l’immagine qualitativa della nostra isola - spiegano gli organizzatori dell'associazione VentoteneMia - e ringraziamo Laziomar per la disponibilità»



Il "Concerto sulle onde" sarà di Marco Viccaro Bucalone, un chitarrista e "one man band" apprezzato ormai in tutta Italia.



L'iniziativa, già in voga sulle unità del golfo di Napoli, è stata fortemente voluta, tra l'altro, dal presidente di Laziomar Salvatore Lauro.

Lunedì 6 Agosto 2018



