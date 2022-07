Negozi aperti e musica in piazza del Popolo, stasera le cover di Vasco Rossi

Due giorni di festa in piazza del Popolo a Latina per l'evento “A braccia aperte”. La manifestazione sarà abbinata ad una suggestiva “Notte bianca”, con i negozi aperti fino a tarda sera, e sarà arricchita da un’area giochi per i più piccoli, da un Food Truck per varie degustazioni e da due concerti all’insegna della musica d’autore: sabato 23 alle 22.30 si esibiranno i “Rocksottoassedio”, tribute band di Vasco Rossi; la sera dopo sarà la volta di “Binario 3”, cover band di Ligabue. Lo spettacolo prenderà il via sabato dopo l’inaugurazione delle 19,30 con l’esibizione degli sbandieratori di Cori.

Ha presentato finalità e prospettive della kermesse Andrea Marchiella, amministratore della “Komunicando Group Italia affiancato da Danila Esposito: “Abbiamo organizzato questo evento per tornare a viverci e socializzare attraverso lo sport e con svariate altre proposte. Ringraziamo i commercianti del centro e quanti ci hanno sostenuto e contiamo di proporre per il prossimo anno una manifestazione ancora più imponente: vogliamo coinvolgere tutto il mondo sportivo creando un evento che si disputi in più giornate e che si estenda in contemporanea anche ai borghi”.

Un appuntamento particolarmente atteso sarà quello del “Foot Volley”, spettacolare disciplina che ultimamente sta prendendo piede in Italia ma che in Brasile si pratica già dagli anni ’70 tanto da essere divenuta uno sport nazionale. Ne ha parlato in conferenza il testimonial e promotore di questo sport, l’ex calciatore Max Tonetto. Sul campo in sabbia allestito in piazza ci sarà prima un’esibizione che avrà per protagonisti lo stesso Tonetto, l’ex Lazio e Inter Cesar Aparecido Rodrigues e due atleti ai vertici del ranking nazionale. A seguire, alle 21, si disputerà un avvincente match tra Italia e Germania. Da una parte ci saranno i campioni italiani in carica, Faccini e Iacopucci, e dall’altra i numeri uno teutonici Nisslein e Kicherer. La gara, tra l’altro, sarà trasmessa in differita dal network tv SportItalia. Durante la conferenza Tonetto ha fornito delle anticipazioni: “Ringraziamo per l’opportunità di esibirci in una piazza, contesto ideale per trasmettere alla gente le emozioni di questo sport. Lo conoscerete dal vivo e ai massimi livelli, ammirando dei ragazzi acrobati in grado di fare dei gesti clamorosi e delle cose pazzesche!”.

E’ stata poi la volta di Claudio Romano, presidente provinciale Fipav intervenuto per descrivere l’attesa tappa pontina dell’Ics Beach Volley Tour Lazio: “Siamo felici di tornare in piazza e di lasciare momentaneamente la consueta location dei lidi. Si tratta della quinta edizione di una competizione disputata da coppie di alto livello, valevole per il ranking nazionale. E’ un torneo molto ambito che sta ottenendo un grande seguito, credo che le due finali in programma domenica a partire dalle 20 saranno un momento altamente spettacolare”.

Tra gli ospiti della conferenza c’era anche Claudio Donatelli, preparatore atletico della Nazionale azzurra di calcio e autore, insieme alla moglie Annalisa Nicastro, del libro “L’invincibile estate”.

L’ultimo intervento è stato di Mirco Turrin, presidente della Boxe Latina e organizzatore della sfida di pugilato tra Italia e Polonia. Sarà una nuova tappa dell’ Italia Boxing Schoolboy allenata da Patrizio Oliva, Rocco Prezioso e Giacobbe Fragomeni.

I negozi del centro saranno aperti per la “Notte bianca” e gli esercenti potranno finalmente operare in un contesto a dir poco animato. Sull’argomento si è pronunciata Susanna Gloria, presidente di Confesercenti e dell’associazione “Latina Centro”: “Nel nulla più assoluto abbiamo sposato con entusiasmo questa iniziativa, sembrata subito in grado di coinvolgere tutte le attività e tutte le strade del centro. I commercianti hanno assicurato il loro contributo felici di partecipare e con la convinzione che l’evento riporterà le persone nella nostra isola deserta!”.