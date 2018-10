Concerto per ricordare Riccardo Cerocchi e open day all'archivio "Petrassi" del Campus di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due appuntamenti con il Campus internazionale di musica di Latina: domenica 28 ottobre al Teatro Ponchielli concerto in memoria dell’Architetto Riccardo Cerocchi a un anno dalla scomparsa, il giorno precedente "Open day" per scoprire l’archivio dell’istituto "Goffredo Petrassi".Domenica alle 18 sarà la pianista Elisso Virsaladze a ricordare con un concerto straordinario Riccardo Cerocchi, storico presidente e animatore della Fondazione Campus Internazionale di Musica, scomparso un anno fa. Un omaggio all’amico conosciuto 15 anni fa quando, per la prima volta, la pianista georgiana venne invitata dal Festival Pontino a tenere a Sermoneta il suo primo Corso di perfezionamento e interpretazione musicale. Affascinata dall’atmosfera dei corsi e del festival, grazie anche alla passione dei coniugi Cerocchi, da allora la Virsaladze vi torna ogni anno, esibendosi anche in concerti che richiamano da sempre un pubblico attento e numeroso.«E’ stato un desiderio di Elisso - racconta Elisa Cerocchi, che oggi presiede la Fondazione -. Mi ha telefonato dicendomi che voleva tenere un concerto per Riccardo. Le siamo molto grati di questo pensiero: non capita spesso di trovare tanta generosità, anche se nella loro vita i miei genitori hanno avuto tante testimonianze di affetto e gratitudine da parte di grandi artisti»Il concerto inoltre chiuderà la 1^ edizione del Premio Riccardo Cerocchi, concorso di esecuzione di musica da camera che il Campus ha bandito per promuovere la conoscenza dell’Archivio dell’Istituto di studi musicali “Goffredo Petrassi”. L’Istituto, curato dal Campus, custodisce infatti i fondi manoscritti di Goffredo Petrassi, Gino Contilli, Luis de Pablo, Barbara Giuranna e Fausto Razzi, sostenendo e incoraggiando al tempo stesso la carriera di giovani e meritevoli musicisti che desiderino praticarne il repertorio musicale.Sabato 27 ottobre al mattino, per coloro che avessero curiosità di scoprire cosa custodisce l’Archivio dell’Istituto Goffredo Petrassi, il Campus ha organizzato un Open Day dalle 10 alle 13.