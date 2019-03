Primo concerto di Pasqua a Latina, omaggio al maestro Morricone dell'associazione Minerva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Omaggio al maestro Ennio Morricone nell’anno del NovantEnnio. Si terrà il 18 aprile, alle 20.30 al teatro Moderno di Latina, la prima edizione del Concerto di Pasqua Città di Latina, organizzato dall’associazione culturale Minerva. Un concerto per pianoforte e tromba, con i maestri Gabriele Pezone e Andrea Tassini, che ricorderà le colonne sonore più celebri composte da Morricone per film indimenticabili come “Metti una sera a cena”, “C’era una volta in America”, “Mission”, “Nuovo cinema paradiso” e “Malena”, solo per citarne alcuni.«Questo 1° Concerto di Pasqua vuole essere un nostro regalo alla città – dice Annalisa Muzio, presidente dell'associazione Minerva – Un appuntamento culturale che vogliamo fare diventare una tradizione per la nostra città così come lo era il Concerto di Capodanno che per anni è stato il nostro fiore all’occhiello. Una tradizione che, purtroppo, si è interrotta anche per la chiara mancanza di interesse da parte dell’amministrazione comunale che, evidentemente, non ha saputo apprezzare la qualità di un appuntamento musicale che, da oltre 30 anni, ci faceva essere una delle poche città a potere vantare un Concerto di Capodanno di un così alto livello. Con il concerto del 18 aprile vogliamo, dunque, inaugurare la prima edizione di un nuovo appuntamento che l’associazione Minerva ha intenzione di organizzare ogni anno con un duplice obiettivo: regalare una serata di emozioni in musica ai nostri concittadini e continuare a sostenere le attività didattiche e/o sportive della scuola di Latina. Da sempre sosteniamo ciò in cui crediamo – conclude il Presidente, Annalisa Muzio - il nostro futuro, ovvero i bambini, i ragazzi, le nuove generazioni: lo abbiamo fatto e lo facciamo con borse di studio, come quella intitolata a Susetta Guerrini, che quest’anno è alla seconda edizione e con la donazione di materiale didattico e sportivo destinato a tutte le scuole elementari del nostro comune. Voglio ringraziare di cuore per il sostegno che, anche in questa occasione, attraverso il loro patrocinio, ci hanno voluto dare Confcommercio Lazio Sud e la Provincia di Latina».I biglietti sono già disponibili presso la sede dell’associazione Minerva in via Farini, 2 a Latina. Per info 0773/1751659 oppure assominerva2017@gmail.com o su Facebook alla pagina Associazione Minerva.