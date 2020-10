Festival Pontino di Musica, concerto al Circolo Cittadino di Latina

Tornano gli eventi del Festival Pontino di Musica. Lunedì 12 ottobre (ore 19) nuovo appuntamento nella Sala Orazio Di Pietro del Circolo Cittadino “Sante Palumbo” (piazza del Popolo 2).

Protagonista il giovanissimo talento Gabriele Annibali alla tromba, affiancato al pianoforte da Alessandra Felice. Classe 1999, nato a Roma e attualmente iscritto al Conservatorio Santa Cecilia, Annibali vanta già esperienze artistiche importanti, vincitore di diversi concorsi nazionali (fra cui primo premio assoluto al 2° Concorso Nazionale Musicale “Città di Scandicci” nel 2013 e al Concorso Nazionale “Città di Tarquinia” nel 2014). Ha suonato con la Cecilia Wind Orchestra del Conservatorio capitolino, con la Symphonique du Conservatoire de musique de Genève, l’Orchestra da camera fiorentina e il Gruppo Italiano di Ottoni diretto e fondato da Vincenzo Tiso. Ha inoltre preso parte nel 2019 al Festival Pontino di Musica come giovane talento della “Campus Orchestra”, felici dunque di poterlo nuovamente ospitare questa volta in un repertorio cameristico. Per Alessandra Felice invece una carriera già avviata da anni, soprattutto nel campo della musica da camera, dopo il diploma di Alto Perfezionamento con Rocco Filippini proprio in Musica da Camera presso l’Accademia Nazionale Santa Cecilia nel 2008.

Il programma è dedicato tutto al Novecento e al repertorio per tromba. A partire dal Preludio, aria e scherzo per tromba in si bemolle e pianoforte, del 1942 di Ennio Porrino, Solo de Concours per tromba in si bemolle e pianoforte del trombettista belga Théo Charlier, mentre dell’armeno Alexander Arutiunian si ascolterà il Concerto per tromba e pianoforte (1950), considerato il suo pezzo più celebre, entrato presto nel repertorio di ogni trombettista, intriso di melodie e armonie che provengono dal mondo gitano, con richiami alla tradizione popolare russa e armena.

