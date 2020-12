Concerto di Natale ai tempi del Covid, a Bassiano sarà in streaming

Il concerto di Natale in streaming, questa è la novità per i cittadini di Bassiano. L'evento è stato registrato presso l’auditorium comunale dal guppo “Gospel Angels Chair” diretto dalla cantante lirica Milena Zuppardo che propone la propria performance per la prima volta a Bassiano, con uno spettacolo dedicato alla cittadinanza attraverso la riproposizione gospel di classici natalizi e pezzi emozionali rivisitati per una esperienza musicale avvolgente.

«Abbiamo voluto offrire ai nostri concittadini il tradizionale concerto di Natale nella modalità consentita dalla legge, per permettere un Natale sereno ed accogliente anche a casa» - ha detto il sindaco Domenico Guidi.

L’iniziativa rientra fra "Gli eventi delle meraviglie" ed è stata possibile grazie al contributo della Regione Lazio. Il concerto verrà trasmesso sulle pagine facebook visitabassiano,comunedibassianoinforma e associazioneasit alle 14 del 25 dicembre 2020.

