Il concerto dei carabinieri in piazza del Popolo per i 90 anni di Latina

30 giugno del 1932 la posa della prima pietra della città, il 30 giugno del 2022 Latina festeggia i 90 anni dalla sua fondazione. Per l’occasione la Banda dell’Arma dei carabinieri ha tenuto in Piazza del Popolo un concerto aperto a tutti i cittadini, un evento organizzato da Confindustria in collaborazione con il comando provinciale di Latina e con il patrocinio del Comune.