Al teatro D'Annunzio il concerto di Capodanno con l'Orchestra Sinfonica di Latina

Torna il concerto di Capodanno a Latina, edizione numero 32, al Teatro D'Annunzio promosso dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica di Latina.

Lunedì 1° gennaio alle ore 19, il principale teatro della città accoglie l'Orchestra Sinfonica di Latina, diretta da Benedetto Montebello, in un programma tradizionale per il più classico dei concerti di Capodanno e le più celebri pagine e valzer di Johann Strauss jr., Čajkovskij, Offenbach, Delibes, Suppé e Auber. Formatasi nel 2022, l'Orchestra Sinfonica di Latina debutta con il Concerto di Capodanno dello scorso anno. Nasce grazie all'interessamento di Stefania Cimino, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale 'I Giovani Filarmonici Pontinì, e al sostegno di Giovanna Flori imprenditrice della città di Latina, con l'intento di creare un'orchestra di musicisti latinensi attiva e stabile sul territorio.

A dirigerla per quest'occasione sarà Benedetto Montebello, direttore che in oltre trent'anni di attività è salito sul podio di importanti complessi orchestrali in Italia e all'estero, docente di direzione d'orchestra nei conservatori italiani.

«Con la riapertura del teatro comunale D'Annunzio - ha dichiarato la sindaca di Latina Matilde Celentano - non potevamo che affidare il concerto del Primo dell'anno al Campus Internazionale di Musica che ha fatto della nostra città un laboratorio musicale di livello, incoraggiando le aspettative di giovani e talentuosi artisti. Ho voluto fortemente, insieme all'amministrazione comunale che rappresento, ripristinare il tradizionale concerto dopo sei anni di assenza».