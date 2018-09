Con l'auto finisce in un bar: grave ragazza a Latina

Ultimo aggiornamento: 09:55

Drammatico incidente al km 8 della provinciale Ninfina a Prato Cesarino alle 2 di questa notte. Una Fiat 500 all'altezza di una rotonda e' uscita di strada e ha sfondato una ringhiera ed e' finita in un bar ribaltandosi.La 28enne di Aprilia che era alla guida e' ricoverata in gravissime condizioni al Goretti di Latina. E' in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia guidato dal comandante Massimiliano Corradini.