Con l'auto nel canale: ragazza di 31 anni di Fondi salvata dalla Municipale

FONDI - Disavventura a lieto fine per un'automobilista di Fondi, finita con la sua Ford Fiesta all'interno di un canale, in località Quarto Iannotta. L'incidente, con buone probabilità autonomo, il 24 mattina, poco dopo le 9:30, nei pressi della ex discarica.A notare l'auto nel fossato è stato un passante che ha allertato la sala operativa della Municipale di Fondi. Tempestivo l'intervento di due agenti che, non senza fatica, sono riusciti ad estrarre la giovane dal veicolo, per metà sprofondato in un uno strato di melma, fango e vegetazione.Mentre un carro attrezzi ha recuperato la macchina dal canale, un'ambulanza ha portato la ragazza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. Traumi, escoriazioni e tanta paura ma, fortunatamente, la 31enne è sana e salva. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli uomini coordinati dal comandante Giuseppe Acquaro.