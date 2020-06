Latina, è Dario Bellini il nuovo assessore all'Ambiente dopo le dimissioni di Lessio

E' Dario Bellini il nuovo assessore all'Ambiente del Comune di Latina dopo le dimissioni di Roberto Lessio. L'annuncio pochi istanti fa del sindaco Damiano Coletta: «La scelta di Dario è stata una scelta di continuità, essendo il presidente della commissione Ambiente, è chiavi in mano perché sa già come muoversi».

Il sindaco ha ringraziato l'assessore uscente Roberto Lessio per il lavoro svolto quindi ha ringraziato Bellini per aver accettato l'incarico, richiesta che il sindaco gli ha rivolto questa mattina.







Potete seguire la diretta Facebook della conferenza stampa sulla pagina del Messaggero Latina



https://www.facebook.com/ilmessaggerolatina/videos/705628123558096/ Ultimo aggiornamento: 17:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA