Comune di Latina, nuovo protocollo d'intesa con i sindacati

Si terrà venerdì 15 novembre alle ore 12.30 nella sala “Rita Calicchia” del palazzo municipale la firma del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Latina e le Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil accompagnate dalle rispettive federazioni territoriali dei pensionati.



L’accordo prevede un potenziamento del confronto tra Sindacati e Amministrazione per favorire interventi più incisivi nell’ambito della crescita economica, dello sviluppo sostenibile, della sicurezza sui luoghi di lavoro e della protezione delle categorie più deboli.



Tra gli ambiti di confronto figurano: crisi aziendali ed emergenze occupazionali, politiche abitative, lotta all’illegalità, al lavoro nero e al caporalato, politiche di bilancio improntante all’equità sociale e contrasto della ludopatia e del gioco d’azzardo. Il Protocollo resterà in vigore per 2 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA