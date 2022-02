Latina, a quattro mesi dal voto sono operative tutte le commissioni consiliari: ecco presidenti e vice

Dopo mesi di attesa da oggi sono finalmente operative tutte le commissioni consiliari del Comune di Latina. Le prime cinque commissioni consiliari si sono insediate il 10 febbraio, oggi le restanti. A distanza di quattro mesi dalle elezioni amministrative, e dopo innumerevoli bracci di ferro tra maggioranza e opposizione sul metodo da seguire per l’attribuzione dei 110 seggi disponibili, in questi giorni si è dunque arrivati all’insediamento e alla elezione dei presidenti e dei loro vice.

Il primo ad essere eletto è stato Andrea Chiarato (FdI), per la commissione Trasparenza, storicamente data all’opposizione essendo un organo di verifica della correttezza degli atti amministrativi. Non è stato eletto il vice, in quanto la minoranza ha chiesto del tempo per potersi esprimere. Secondo ad essere eletto è stato Mauro Anzalone (FI), presidente della commissione Cultura e sport, che come vice avrà Gianmarco Proietti (Lbc). A capo della commissione Bilancio e Tributi è stata eletta Daniela Fiore (Pd) come presidente, e come vice Giuseppe Coluzzi (FI). La commissione Ambiente e Transizione ecologica sarà presieduta da Roberta Della Pietà (FI), mentre sua vice sarà Annalisa Muzio (Fare Latina). Infine, l’Urbanistica, in cui è stato eletto presidente Emilio Ranieri (Lbc), ex assessore ai Lavori pubblici nella precedente consiliatura; suo vice sarà Tommaso Malandruccolo (Pd).

Oggi è stata la volta delle altre cinque commissioni: Attività produttive la presiede Valeria Tripodi, vice Gianfranco Antonnicola; Lavori pubblici, previdente Roberto Belvisi, vice Patrizia Fanti; Università e Pnrr, presidente Francesco Pannone, vice Nazzareno Ranaldi; Welfare, presidente Alessio Pagliari e vice Dino Iavarone; Attività produttive, presidente Mario Faticoni e vice Giovanna Miele.

La Lega è alla guida di tre di queste commissioni. «A nome del gruppo consiliare della Lega esprimo profonda soddisfazione per l’elezione di Roberto Belvisi, Alessio Pagliari e Valeria Tripodi a presidenti delle commissioni Lavori Pubblici, Welfare e Personale - sono queste le parole del capogruppo Massimiliano Carnevale - Da oggi la Lega lavorerà all’interno delle Commissioni per indirizzare le tante problematiche aperte che attanagliano la città. Lavori pubblici, Servizi sociali e Personale sono settori delicati per l’amministrazione comunale e siamo certi che potremo incidere in modo determinante su quelle che sono le scelte da mettere in campo per migliorare la situazione in città».