Si è dimessa Antonella Di Muro, assessore alla Cultura del Comune di Latina

di Monica Forlivesi

L'assessore alla Cultura del Comune di Latina, Antonella Di Muro, ha lasciato l'incarico poche ore fa. Le sue dimissioni, da delegata alla Cultura e Pubblica istruzione, sono state protocollate questa mattina. E' da mesi ormai che si parla di un rimpasto della Giunta Coletta, il sindaco ha sempre sostenuto la necessità di un avvicendamento in seno all'esecutivo. Nelle ultime settimane si è parlato insistentemente della sostituzione di tre assessori: Giulio Capirci, Felice Costanti e Antonella Di Muro. Quest'ultima questa mattina ha deciso di abbandonare l'incarico assunto due anni fa nell'amministrazione di piazza del Popolo.



Tra i nomi che circolano per la sostituzione di Antonella Di Muro c'è quella di Silvio Di Francia, storico esponente del Pd romano ed ex assessore della giunta capitolina di Walter Veltroni. Uno scossone che arriva proprio a poche ore dall'appuntamento con la cittadinanza da parte del primo cittadino che oggi pomeriggio, alle 18, nei giardini del municipio, farà un bilancio pubblico del lavoro svolto in questi due anni di governo della città.

Mercoled├Č 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA