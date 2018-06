Comunali in provincia di Latina: crollano i 5 Stelle, exploit Lega, bene il centrodestra e la civica Villa

Pochissime le sezioni scrutinate quando sono le tre e un quarto della notte tra domenica e lunedì, ma anche in provincia di Latina un dato è già chiaro: i 5 Stelle sono crollati clamorosamente lì dove si sono presentati. Tre mesi dopo il successo alle politiche (primo partito a Formia e Aprilia, secondo a Cisterna dietro il centrodestra) stavolta si ferma alle comunali a un misero 12%, dato parziale ma comunque deludentissimo. Bene il centrodestra dove si è presentato unito: a quest'ora della notte è avanti ad Aprilia, mentre a Formia si contende il primato per una manciata di voti con l'esponente civica. Bene anche dove ha corso diviso, come a Cisterna, dove il candidato di Lega- Fdi- Udc, Mauro Carturan, è vicinissimo alla vittoria al primo turno. Non pervenuto il Pd, che si salva solo ad Aprilia dove Giusfredi spera nel miracolo di recuperare Terra e andare al ballottaggio, mentre a Cisterna dove correva con Forza Italia al momento è al 3%, forse il peggior risultato della sua storia. Tra tutti i candidati civici, l'unica che sta dimostrando di essere competitiva è Paola Villa che sembra poter andare al ballottaggio contro Cardillo Cupo a Formia.

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 03:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA