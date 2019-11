I carabinieri della stazione di Maenza hanno denunciato una donna di 69 anni per “falsita’ ideologica commessa da privato in atto pubblico”, “sostituzione di persona” e violazioni alle “disposizioni contro le immigrazioni clandestine”. La libera professionista aveva approntato e inoltrato, per conto di una ignara casalinga di Maenza, una falsa denuncia di lavoro domestico in favore di un cittadino extracomunitario.



