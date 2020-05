«Una scelta che ho fatto con persone fidate con l'obiettivo di rimettere al centro gli imprenditori e cercare di far ripartire la Confcommercio Latina», è così che si consuma la rottura definitiva tra il presidente regionale e del Lazio Sud Giovanni Acampora e il vulcanico presidente di Latina, Valter Tomassi. Ieri infatti il capoluogo è stato commissariato con la nomina di Salvatore Di Cecca (che è il direttore generale dell'associazione di categoria) affiancato da un subcommissario con delega alla riorganizzazione e ai rapporti politico istituzionali per la Confcommercio Latina che altri non è che l'avvocato Annalisa Muzio.

Un ribaltone completo. «Ho scelto due persone fidate spiega Acampora - Salvatore Di Cecca è già direttore di Confcommercio Lazio e Confcommercio Lazio Sud e Annalisa Muzio è presidente dell'associazione Minerva e dell'Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo, che da sempre collabora con Confcommercio per la programmazione e la realizzazione di eventi nel nostro territorio». Tra l'altro il marito, l'avvocato Gianluca Marchionne, ricopre il ruolo di presidente di Confcommercio Professioni Lazio Sud.

Quello che nel capoluogo già fa discutere è la scelta di non affidare l'incarico a un commerciante, come avvenuto finora. Acampora la spiega così: «E' stata dettata dalla volontà di rimettere in sesto l'organizzazione e capire se ci sono le condizioni per avviare un percorso che riporti Latina alla sua giusta importanza. Ad Annalisa Muzio ho chiesto un impegno totale e completo e lei lo ha fornito volentieri spiegando che affiderà la direzione delle associazioni che presiede ai suoi vice».

Ma ci sono commercianti, a cominciare da Tomassi, che all'associazione contestavano proprio questo: tenere Latina in un ruolo di subalternità rispetto all'intera provincia e in particolare al Sud Pontino. Forse anche per questo la scelta di nominare la Muzio sub commissario visto che è nata, vive e lavora proprio a Latina. «Il nostro impegno - spiega Di Cecca - continuerà ad essere quello di portare avanti l'attività di associazionismo e di supporto alle imprese con una presenza costante sull'intero territorio della provincia». L'incarico di Annalisa Muzio è delegato alla riorganizzazione e ai rapporti politico istituzionali: «Sono più che mai convinta che il rilancio economico del nostro territorio non possa prescindere da una proficua collaborazione tra tutti i soggetti protagonisti della nostra vita economica partendo proprio dalle istituzioni».

I commissari annunciano che sono già in cantiere alcune idee «per rivitalizzare non solo il centro di Latina, ma tutto il territorio con un'attenzione particolare alla marina e ai borghi». Si partirà dalla creazione di gruppi di lavoro e di referenti per le diverse aree del territorio. «Così da riuscire ad essere più presenti e in costante contatto con le realtà imprenditoriali della città. Per facilitare, poi, il confronto con le istituzioni e rendere il rapporto con l'amministrazione comunale più snello, proporrò già nei prossimi giorni al sindaco Damiano Coletta e all'assessore alle Attività Produttive Simona Lepori di istituire una Consulta permanente delle imprese oltre a uno sportello imprese per raccogliere idee e proposte. La nostra attenzione - aggiunge la Muzio - sarà anche rivolta alla zona Ztl, che va valorizzata come un vero e proprio salotto della città, e al litorale dove l'obiettivo è promuovere eventi per incrementare il turismo non solo nel periodo estivo».

Parole che certo non faranno piacere a Tomassi che nei mesi scorsi ha coinvolto decine di commercianti e di aziende acquistano vasi e piante per abbellire il cuore del capoluogo. Quanto ai suoi colleghi il banco di prova sarà l'incontro fissato da Di Cecca per la prossima settimana. Ma la Muzio ci tiene a sottolineare che non è un'intrusa: «Io vengo dal commercio, mio zio è stato uno dei fondatori della Confcommercio (titolare di una storica profumeria di latina, ndr) e tutta la mia famiglia si è sempre dedicata a questo».

L'episodio che ha sancito la rottura con Tomassi è di un mese fa. «Posizioni differenti su decisioni nelle quali i commercianti non sono stati coinvolti - dice senza entrare nei particolari - Un territorio con oltre 130 mila abitanti è stata posto in secondo piano rispetto a paesi enormemente minori e questo ha incrinato i rapporti con la struttura regionale. Il commissariamento penalizza tutta la categoria che si trova rappresentata fino al 31 dicembre da persone estranee al territorio o alla professione».

Francesca Balestrieri

