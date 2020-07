Ordine dei commercialisti di Latina approva il bilancio, voto praticamente unanime

L'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Latina ha approvato, in videoconferenza, il bilancio consuntivo del 2019 nelle sue componenti e documenti a corredo.

Durante l'assemblea "a distanza" per le disposizioni legate al Covid 19 - con circa 300 partecipanti - il presidente Efrem Romagnoli è stato coadiuvato dal vice Adelia Davoli, dai consiglieri Dante Stravato (segretario della riunione), Luigi Maragoni (tesoriere) e Gianpiero Macale, e dal presidente del collegio dei revisori Andrea Stabile. I presenti, pressoché all'unanimità, con 6 soli astenuti e nessun voto contrario, hanno approvato il bilancio consuntivo del 2019, confermando l'apprezzamento per l'attività svolta dal Consiglio dell’Ordine in carica.

Il presidente Romagnoli ha commentato: «Un consenso così forte è la prova della sintonia esistente tra l’azione consiliare e le esigenze degli iscritti, che con continuità cerchiamo di rappresentare e soddisfare».

Vedi anche > Coronavirus, l'Ordine dei commercialisti dona 5000 euro alla Asl di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA