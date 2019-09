Commercialisti contro gli "Isa", Romagnoli: «Categoria poco sentita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Latina, Efrem Romagnoli, alla "due giorni" di convegno che si è svolta a Isola di Capo Rizzuto (Crotone), organizzata da Ancal - Associazione nazionale commercialisti area lavoro e dall’ordine di Crotone. Tra gli argomenti affrontati l’introduzione degli Isa (gli indici sintetici di affidabilità) da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’esternalizzazione delle attività e dei lavoratori, nonché i rapporti tra commercialisti e politica, tema particolarmente attuale in questi giorni di proclamazione dello sciopero proprio contro gli Isa.La tavola rotonda, alla quale sono intervenuti anche parlamentari, ha visto l’esigenza di cambiare rotta nell’affermazione del ruolo economico-sociale e politico del commercialista. Su questo punto il presidente Romagnoli ha evidenziato «la necessità che la categoria oggi poco sentita, sia più presente in Parlamento, e partecipi e venga ascoltata già nella fase preparatoria di norme fiscali e societarie. L’apporto dei commercialisti, con le proprie importanti competenze, è fondamentale soprattutto oggi, dinanzi ad una classe politica meno preparata di un tempo, che subisce, per le manifestate esigenze di gettito, le norme tributarie scritte dai burocrati dei ministeri o dell’amministrazione finanziaria, senza tenere presenti le esigenze reali delle imprese e dei commercialisti». Romagnoli ha poi concluso «ritenendo che ciò dipenda anche dalla assenza di capacità lobbistiche dei vertici della categoria, a cui compete la rappresentanza nazionale, che evidentemente non hanno saputo comunicare alla politica che i commercialisti e gli esperti contabili, con le proprie famiglie, praticanti, dipendenti ed indotto, pesano oltre un milione di voti».