Comitato provinciale Inps di Latina, Salvatore Piccoli eletto presidente

Sono stati eletti il presidente e il vice presidente del "Comitato speciale provinciale" dell'Inps di Latina, un organo di controllo e vigilanza per la gestione dell'istituto di previdenza che valuta e decide i ricorsi amministrativi contro il "no" ad alcune prestazioni in materia pensionistica e assistenziale da parte degli uffici.Gli aventi diritto al voto, 13 fra organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, hanno eletto all'unanimità Salvatore Piccoli in qualità di presidente rappresentante di sindacati e Vespasiano Di Spirito per le associazioni di imprenditori.Salvatore Piccoli, 69 anni, di Sezze, vanta una lunga carriera nella Cgil dove ha ricoperto molti incarichi tra cui segretario generale della Fiom e della Fml di Latina, segretario aggiunto della Camera del lavoro pontina e della Fillea di Roma e del Lazio. Era già componente del comitato Inps«La sua elezione a presidente - dice il segretario della Cgil di Frosinone Latina, Anselmo Briganti - è il riconoscimento al suo costante impegno nel mondo del lavoro e nel sociale, auspichiamo un rilancio del Comitato Inps, in linea con il lavoro già avviato sotto la guida del presidente uscente Lino de Luca». Dal canto suo il neo presidente ringrazia chi lo ha eletto e assicura: «Questo incarico sarà uno stimolo a migliorare ed efficientare i servizi al cittadino in materia pensionistica e previdenziale, con risposte puntuali e precise».