"Come una canzone di Aznavour", Fabrizio Gargano presenta il suo nuovo libro

Oggi pomeriggio Fabrizio Gargano presenta il suo nuovo libro, una nuova grapic novel pubblicata da Alt dal titolo "Come una canzone di Aznavour". L'appuntamento è alle 18.30 presso Oliocentrica, in via Cesare Augusto a Latina. Gargano ne parlerà con il giornalista Vittorio Buongiorno.

Il libro è la storia di un terrorista, o meglio di un ex terrorista, che vive con i suoi fantasmi e i suoi sogni. Una storia spiazzante, piena di colpi di scena, che scorre struggente accompagnata dai versi delle canzoni dello chansonnier francese.