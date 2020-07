Come il vento nel mare, Veronesi e Sileri al Festival del litorale pontino

Ultimo aggiornamento: 07:57

Non si ferma il Festival Come il vento nel mare, scrivono gli organizzatori: «La pandemia ci ha fermati, ci ha chiusi in casa, ci ha fatto perdere il lavoro, a troppi ha tolto la vita, gli affetti più cari. Niente può essere oggi, com'era un anno fa, ma ammainare le vele, vorrebbe dire ceder»: non lo fa Come il Vento nel Mare. E così, il festival di narrazioni e cultura politica del litorale Pontino, giunto alla sua quarta edizione, torna anche quest'anno seppure in forma ridotta, ma con ospiti d'eccezione: il premio Strega, Sandro Veronesi e il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri.Due le date: lunedì 13 luglio con Sandro Veronesi e il suo Colibrì, l'appuntamento è alle 20 presso l'azienda agricola Molino7cento in Contrada Sant'Angelo 36 a Cori. Venerdì 17 luglio sarà la volta del viceministro Piepaolo Sileri intervistato dal direttore del Festival Andrea Alicandro, nella tradizionale cornice dell'hotel Miramare al Lido di Latina. «Abbiamo investito nella cultura da anni - spiegano Vito Miceli, Giovanna Cunetta e Andrea Alicandro, ideatore, organizzatrice e direttore della manifestazione - e continuiamo a farlo anche in una situazione di difficoltà e paura. Il timore per la diffusione di un virus che ha piegato il Paese ci fa sostenere con più convinzione che dobbiamo contagiarci di cultura, perché la cultura guarisce. Per questo due protagonisti, Veronesi, due volte Premio Strega e Sileri, viceministro di un dicastero che è stato ed è al centro del dramma di questi mesi e delle speranze per il futuro».Nelle precedenti edizioni il Festival ha ospitato, tra gli altri: il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, la presidente della Camera Laura Boldrini, Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontifica Accademia per la Vita, lo scrittore Hanif Kureishi, Nada, Daniele Mencarelli (premio Strega Giovani 2020), Roberto Saviano, Adriano Sofri, Giuliano Ferrara, Roberto Gualtieri, Paolo Hendel, Dacia Maraini, Francesco Rutelli.