«Aiutare le imprese a ogni costo». E' la filosofia che ha spinto Terracina, prima città ad adottare questo provvedimento, a cancellare la tassa di soggiorno per tutto 2020 come aiuto alle imprese in era coronavirus: «L’emergenza Coronavirus, oltre alle conseguenze sanitarie, sta mettendo a durissima prova la tenuta del nostro sistema economico - spiega in un post il vicesindaco Roberta Tintari - Terracina è una città che ha nel turismo uno dei suoi ambiti economici trainanti e le difficoltà degli operatori del settore sono già evidenti. Faremo tutto ciò che è possibile per sostenerli: cominciamo con il CANCELLARE LA TASSA DI SOGGIORNO PER TUTTO IL 2020, una misura con cui cerchiamo di incentivare l’arrivo di turisti nella nostra città. Stiamo studiando altre misure anche per i commercianti e per le attività economiche. Terracina combatte». © RIPRODUZIONE RISERVATA