Coltello e droga nel maxi scooter, non si ferma all'alt: arrestato dopo inseguimento

Non si è fermato all'alt, è fuggito ed è stato fermato dopo un inseguimento di circa dieci chilometri. I carabinieri della stazione di Sabaudia, insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latina, hanno arrestato un ragazzo di Latina di 24 anni, in sella a un maxi scooter.I militari lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 22 centimetri, oltre a un grammo di cocaina e 10 di hashish. E' stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.Oltre l'arresto per il possesso dell'arma e della droga, è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e sanzionato per essersi messo alla guida con patente sospesa. Si spiega evidentemente, tra quello che deteneva e il fatto che non potesse guidare, il suo inutile tentativo di fuga.