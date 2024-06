Sabato 8 Giugno 2024, 23:40

L’INDAGINE

«I fatti accaduti a Latina» dove un docente di Scienze naturali di un istituto superiore avrebbe puntato un coltello contro uno studente «se confermati, sarebbero gravissimi». È quanto afferma il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio Anna Paola Sabatini. Il docente, denunciato dal Dirigente scolastico dell'Istituto, è stato immediatamente sospeso. «Restiamo in attesa degli esiti delle indagini della magistratura e delle forze dell'ordine, sempre al nostro fianco nella gestione delle emergenze. Continuiamo a monitorare la situazione e a impegnarci per garantire la maggiore serenità possibile all'intera comunità scolastica, e in particolare agli studenti e alle studentesse in procinto di affrontare l'esame di maturità» afferma ancora Sabatini.

L’episodio è stato denunciato dal dirigente scolastico della scuola di Latina che si è presentato alla stazione dei carabinieri di borgo Podgora. Il preside ha depositato una denuncia nei confronti di un insegnante di Scienze Naturali di 63 anni che lavora nella sua scuola, segnalando un episodio davvero allarmante.

La ricostruzione, al vaglio dei carabinieri di Latina, è stata riferita dal dirigente che a sua volta ha acquisito le informazioni all’interno della scuola, non essendo presente personalmente al fatto. Il professore avrebbe puntato un coltello verso un alunno di 17 anni, in direzione della gola.

Secondo le informazioni emerse il coltello impugnato dall’insegnante di Scienze sarebbe quello che normalmente utilizzava per pulire la frutta nei momenti di pausa a scuola. Non è chiaro se tra i due ci fosse stata una discussione. L’episodio, fino a questo momento, non è stato denunciato dai genitori dell’alunno minorenne. L’unica denuncia è stata presentata dal dirigente scolastico. Bisognerà capire in che contesto sarebbe avvenuto il fatto, visto che qualcuno ha parlato di un gesto “di natura goliardica”, ma anche su questo sarà necessario attendere gli opportuni accertamenti. L’indagine della Procura di Latina è stata aperta con l’ipotesi di reato di minaccia aggravata, i carabinieri hanno segnalato il caso anche alla Procura dei Minori di Roma. Il 17enne sarà ascoltato in audizione protetta.