Guardia giurata e allo stesso tempo rapinatore di uno dei locali dei quali doveva garantire la sicurezza. Un 30enne di Latina, Corrado Ballatore, è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile quale autore del colpo messo a segno la notte del 20 marzo scorso ai danni della sala slot del Piccarello che aveva fruttato 50mila euro.

A lui gli investigatori dell'Arma sono arrivati raccogliendo una serie di elementi tanto che ieri è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare e il giovane è stato portato in carcere con l'accusa di rapina aggravata. Quella notte, erano circa le 3.30, un uomo armato di pistola aveva fatto irruzione all'interno del locale e dietro la minaccia dell'arma si era fatto consegnare dalla cassiera gli incassi della giornata, poi una volta preso il denaro era scappato facendo perdere le proprie tracce.

Ma le indagini condotte dai carabinieri che hanno portato alla sua identificazione si sono mosse seguendo una serie di elementi, primo fra tutti il malfunzionamento di uno dei fanali posteriori dell'autovettura utilizzata dal rapinatore, che risultava avere lo stesso problema della macchina della guardia giurata che quella sera prestava servizio proprio nel locale del Piccarello e aveva assistito alle operazioni di svuotamento delle cassette delle macchine da gioco. Oltre a ciò è emerso che il rapinatore impugnava la pistola con la mano sinistra e l'essere mancino è diventato un ulteriore elemento a carico della guardia giurata, mancina.

Ma l'elemento principale raccolto è sicuramente il cellulare del rapinatore ritrovato all'esito di un attento sopralluogo fatto dagli stessi militari, sulla via di fuga. L'analisi delle telecamere di sorveglianza sia della sala slot che della videosorveglianza comunale hanno permesso infatti di confrontare i movimenti del rapinatore con quelli della guardia giurata che, durante tutti i controlli "in uniforme" ha sempre preso strade diverse da quelle del rapinatore.

Gli elementi raccolti sono stati sottoposti al vaglio della Procura e del giudice per le indagini preliminari che ieri ha emesso una ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 30enne per rapina aggravata. L'uomo è stato quindi raggiunto e condotto in carcere mentre è stata sottoposta a sequestro l'arma utilizzata per compiere la rapina. Il giovane ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria e sarà sottoposto a interrogatorio di convalida nelle prossime ore. Dal Comando provinciale dei carabinieri fanno sapere che continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti da parte dei militari dell'Arma affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati. L'invito ai cittadini è quello di segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia della quale si venga a conoscenza.