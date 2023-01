Colpo di pistola per fermare la fuga nel quartiere Toscanini

Emergono nuovi dettagli sull'inseguimento dell'altra notte per le strade di Aprilia e Cisterna di un'auto che aveva forzato il posto di blocco dei carabinieri. Per fermare la fuga dell'automobilista, i militari sono stati costretti anche a esplodere un colpo di pistola e hanno dovuto evitare un paio di tentativi di speronamento.

Intanto ieri il protagonista di questa vicenda, un 39enne residente a Cisterna, ieri mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Latina per la direttissima. L'uomo doveva rispondere del reato di resistenza. Il processo a suo carico è stato rinviato al prossimo 5 aprile. Il giudice Clara Trapuzzano ha disposto, nel frattempo, per il 39enne, l'obbligo di dimora nel suo comune di residenza.

L'INSEGUIMENTO

Ha seminato il panico per le strade di Aprilia per circa 15 chilometri dopo aver forzato un posto di blocco nel quartiere Toscanini. I carabinieri di via Tiberio, infatti, impegnati in un servizio di pattugliamento notturno del territorio, gli avevano intimato l'alt all'altezza di via Inghilterra. Lui però ha deciso di non fermarsi per non essere identificato come vuole la prassi in questi casi, ma di accelerare improvvisamente con la speranza di riuscire a seminare le forze dell'ordine. Ne è quindi nato un inseguimento vero e proprio per le strade della città. Il fuggitivo 39enne ha imboccato a folle velocità varie arterie apriliane, assolutamente incurante dei semafori e della segnaletica orizzontale.

Guidando in maniera spericolata, e tentando più volte di speronare le auto dei militari del Reparto Territoriale di Aprilia, ha raggiunto via Carroceto, superato i quartieri di Gattone ed Isole e ha sconfinato in aperta campagna in direzione Cisterna. Lì i carabinieri, che lo tallonavano da circa 20 minuti e che intanto avevano richiesto l'intervento di altre pattuglie a rinforzo, visto che il 39enne non mostrava alcuna intenzione di fermarsi, hanno quindi deciso di esplodere un colpo di pistola che ha centrato una ruota posteriore della sua auto.

L'uomo alla guida, a quel punto, non ha potuto far altro che rallentare la sua marcia. I militari apriliani lo hanno così, al termine di un estenuante e pericoloso inseguimento, fermato e arrestato.

Durante la perquisizione, avvenuta subito dopo, è stata rinvenuta all'interno del suo veicolo anche una modica quantità di sostanza stupefacente, in particolare di cocaina. Resta comunque al momento un velo di mistero rispetto al suo folle comportamento che ha costretto, per oltre venti minuti, diverse pattuglie dei carabinieri a mettersi al suo inseguimento e a subire diversi tentativi di speronamento. Solo il sangue freddo e la preparazione dei militari a queste situazioni delicate ha evitato un epilogo diverso e forse ben più drammatico. Le indagini dei carabinieri toccano per l'ennesima volta il quartiere di Toscanini, nota zona di spaccio di droga della città. Lì il 39enne ha forzato il posto di blocco dei militari dando il via ad un lunedì notte ad altissima tensione.