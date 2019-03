BORGO GRAPPA - Ammonta a oltre 20 mila euro il bottino del colpo messo a segno la scorsa notte al bancomat della Banca Popolare di Fondi a Borgo Grappa. Tre persone con il volto travisato, hanno fatto saltare in aria la cassa continua, probabilmente con la tecnica dell'acetilene e poi hanno trascinato via lo sportello che hanno caricato su una macchina, una Golf con targa contraffatta con la quale sono fuggiti. A lanciare l'allarme sono stati i dipendenti questa mattina. I danni sono ingenti, sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri che ora stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, della stessa banca e della zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA