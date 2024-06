Colpito da un'auto alla rotonda di viale Le Corbusier: ciclista trasportato in ospedale

E' stato trasportato in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi, l'uomo di origini asiatiche che poco prima delle 12 di oggi è stato colpito mentre pedalava in sella alla sua bici da una DS 7 alla rotonda tra viale Le Corbuiser e via Vespucci, a Latina.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i quali hanno trasferito lo straniero al Santa Maria Goretti, anche gli agenti di polizia locale, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto.