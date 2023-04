Colpisce un'auto parcheggiata e si schianta contro il marciapiede di Piazza della Libertà: ferito un giovane

Poco dopo le 21 di ieri sera una Nissan Micra guidata da un giovane ha colpito, per cause ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, un suv parcheggiato davanti i portici di Piazza della Libertà, sul lato di viale delle Medaglie D'Oro, carambolando per qualche metro e finendo sopra il marciapiede della piazza situata nel centro città.

Il giovane alla guida, a causa del violento impatto che ha praticamente distrutto la parte anteriore dell'auto, ha riportato alcune ferite e lesioni al volto e, dopo esser stato in un primo momento medicato sul posto all'interno dell'ambulanza del 118, è stato poi trasferito all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nessun'altro è rimasto coinvolto nell'incidente, dato che il suv parcheggiato a bordo strada era privo di persone al suo interno.

Ad occuparsi dei rilievi i Carabinieri del Comando Provinciale, giunti in pochi istanti sul posto dalla vicina caserma.