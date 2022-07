Colpi di pistola in via Londra, condannato a 5 anni di carcere

Pesante condanna per Gianluca Scirocchi, riconosciuto responsabile dei colpi di pistola esplosi contro il portone di una palazzina di via Londra nel capoluogo pontino il 26 novembre scorso. Il 50enne è comparso ieri mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare Giuseppe Cario per essere giudicato con il rito abbreviato e beneficiare dello sconto di un terzo della pena. L'uomo, assistito dall'avvocato Alessia Vita, era accusato non soltanto di detenzione e porto illegale di arma da fuoco ma anche della ricettazione dell'arma, danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti ed è stato condannato a cinque anni di carcere. Quella sera in seguito alla segnalazione di alcuni residenti in via Londra, nel quartiere Europa, erano arrivata alcune Volanti della Questura e dell'Anticrimine che avevano rinvenuti alcuni bossoli calibro 38 all'ingresso del palazzo.

Nel giro di poche ore e sulla base del racconto di alcuni testimoni che lo avevano visto con l'arma in pugno i sospetti si erano diretti su Scirocchi, residente a poca distanza dal luogo degli spari e con alcuni precedenti penali. La perquisizione del suo appartamento aveva consentito di trovare un etto di hashish e il materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente mentre su un pianerottolo della stessa palazzina era stata trovata una pistola dello stesso calibro dei proiettili esplosi, risultata poi rubata. L'uomo era stato arrestato e si trova tuttora in carcere: nel corso dell'interrogatorio aveva sostenuto che i colpi erano partiti accidentalmente ma il giudice aveva confermato la custodia cautelare in carcere ritenendolo socialmente pericoloso e alla luce delle frasi di minaccia proferite quella sera nei confronti di alcuni condomini della palazzina che rendevano possibile una reiterazione del reato. Ieri il processo con rito abbreviato nel corso del quale il pubblico ministero Giuseppe Bontempo ha chiesto una condanna a 4 anni e otto mesi di reclusione. Al termine della camera di consiglio il gup ha condannato il 50enne a una pena leggermente superiore, cinque anni di carcere e 14mila euro di multa: per lui anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

