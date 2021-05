Colonna di fumo nero su Sabaudia: incendio in una azienda agricola, aria irrespirabile

Una colonna di fumo nero si è alzata sopra Sabaudia per un incendio divampato in una azienda agricola in via Sant'Andrea. Sul posto stanno arrivando i vigili del fuoco partiti da latina e da Terracina. A causa del rogo l'aria nelle vicinanze è irrespirabile. Numerose le segnalazioni preoccupate dei residenti.

Il violento incendio si è sviluppato intorno alle 13.30 presso un'azienda agricola di via Sant'Andrea nel territorio del Comune di Sabaudia. Sul posto si è recata una pattuglia della polizia locale. Ad andare in fiamme un capannone agricolo e delle serre. Paura tra la popolazione che ha visto l'enorme nuvola di fumo dirigersi verso la città. La colonna di fumo è visibile fino a Latina.

Ultimo aggiornamento: 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA