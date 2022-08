Elezioni a Latina, duello Coletta-Zaccheo in diretta facebook

Stasera alle ore 21.00 in diretta streaming dalla discoteca 24.000 Baci andrà in onda il confronto tra i candidati a sindaco Damiano Coletta e Vincenzo Zaccheo.

La Grande Sfida è il titolo della terza puntata de La Terrazza di Baraonda, format web che stasera ospiterà i due candidati alla poltrona di sindaco che tornano a sfidarsi in vista del voto parziale (in 22 sezioni) di domenica. Il candidato Damiano Coletta ha raccolto la sfida lanciata da Zaccheo e stasera i due aspiranti sindaci spiegheranno le loro ragioni chiedendo ancora una volta il sostegno agli elettori chiamati ad esprimersi in queste elezioni bis disposte dal Tar di Latina. A condurre la serata i giornalisti, Lidano Grassucci e Mauro Bruno, con il contributo di Francesca Balestrieri. Farà gli onori di casa Federico Ginanneschi.