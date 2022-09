Martedì 6 Settembre 2022, 10:40

Una notte estenuante, chiuso a casa con i suoi collaboratori ha seguire lo scrutinio. Alle 4 di mattina Damiano Coletta ha saputo che le proiezioni davano Vincenzo Zaccheo al 49,9% dei voti, ad un passo dalla vittoria. Ma non ha perso la speranza.

«I nostri analisti mi avevano detto che non sarebbe cambiato l'esito del primo turno, bisognava solo aspettare. E così ho fatto. Avevano ragione, anche stavolta». Era già successo a ottobre: Zaccheo alle otto di sera si era presentato in sala stampa alle otto del lunedì sera e aveva annunciato di aver vinto ai microfoni delle tv. Coletta aveva detto solo: «Sbaglia, si va al ballottaggio». Ci aveva preso. Come ieri. Alle sei di ieri mattina, in via Cattaneo, è scoppiato l'applauso liberatorio. Gli attivisti di Latina Bene Comune e del Partito democratico si sono fatti scattare una foto ricordo mentre esultano insieme al sindaco.

«Alla fine abbiamo fatto un mezzo miracolo» dice Coletta. «Mi stanno chiamando da tutta Italia, nel momento in cui la destra vola nei sondaggi delle Politiche Latina ha resistito. Le vittorie al novantesimo sono le più belle» dice con l'immancabile riferimento al calcio per lui che ha un passato da calciatore professionista. «La gioia di avercela fatta ancora una volta mi ripaga e ci ripaga di tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questo periodo così particolare. Ringrazio la città che per la terza volta mi ha dato fiducia e non vedo l'ora di rimettermi in attività, cosa che avverrà immediatamente perché Latina ha bisogno della politica e perché è un momento troppo importante per la nostra comunità. Dal 2016 abbiamo indicato una strada ben precisa per il presente e per il futuro della città, siamo convinti di poter mettere in campo le migliori forze e i migliori strumenti per garantire una crescita sostenibile, importante e soprattutto per garantire a Latina i risultati che merita. Lavorerò sin da subito per raggiungere gli equilibri politici necessari con tutte le forze che vogliono il bene della comunità. Adesso basta ostruzionismi, è arrivato il momento di correre, io sono pronto e anche la città lo è».

Nel pomeriggio quando gli diciamo se teme un nuovo ricorso o l'indizione del ballottaggio fa un sorriso amaro. «Se fanno un altro ricorso cadono nel ridicolo e fanno cadere nel ridicolo la città, sono stato scelto già tre volte, ne prendano atto. Arriva un momento in cui la politica deve accettare le scelte dei cittadini, hanno già fermato questa città per dieci mesi. Se poi vogliono creare il caos, liberi di farlo, ma sarà la città a rimetterci».

Fa una pausa e rilancia: «C'è un limite a tutto. Ieri hanno fatto un buon risultato, d'altra parte in quelle sezioni l'avevano già fatto a ottobre, e allora? Non sarà che il candidato non era di gradimento alla città?». E se a sorpresa oggi dovesse essere indetto il ballottaggio? «Io credo che dobbiamo solo metterci a lavorare, non ci sono scuse o alibi, guardare i cittadini e dire loro: la politica si mette al vostro servizio, sono sicuro che anche nella coalizione di centrodestra troveremo persone disposte a lavorare insieme, basta ricorsi, basta strumentalizzazioni, poi non ci lamentiamo se la gente non va più a votare. Io spero mercoledì di poter tornare a lavoro per portare a termine le cose avviate, è questa la mia preoccupazione, la scia per il teatro D'Annunzio è stata presentata, i 15 milioni del Progetto A gonfie vele e i 12 per il Nicolosi, i 3 per gli spazi di aggregazione dei borghi, ormai li recito come un rosario, i 3 milioni per la piscina e l'impianto sportivo in q4, sono risorse per la città che garantiranno un rilancio e saranno un volano. Bisogna correre, progetti finanziati dall'Unione europea impongono tempi strettissimi, questi sono treni che vanno presi al volo. Poi - ripete - se vogliono invece creare il caos ed esprimere l'arroganza politica prendano atto che la città ancora una volta ha scelto». Ci pensa un attimo e sorride: «Vorra dirà che vincerà anche la quarta volta».