Vittoria di Coletta, Letta: «Tanti discorsi su previsioni e sondaggi ma quando votano i cittadini in carne ed ossa vinciamo»

Nella prima mattinata arrivano i commenti sulla vittoria di Damiano Coletta a Latina, il segretario nazionale del Partito democratico Enrico Letta scrive sulle sue pagine social: "Tanti discorsi su previsioni e #sondaggi. Quando poi votano i #cittadini in carne ed ossa vinciamo. Nella notte la notizia della vittoria di Damiano #Coletta nella ripetizione delle elezioni a #Latina. #Scegli #25settembrevotopd

Bruno Astorre, il segretario del Pd del Lazio twitta: "Con Coletta a Latina vinciamo per la terza volta di fila". “E sono tre. A #Latina il centrosinistra per la terza volta di fila vince. Grande @Damiano_Coletta, ora diamo alla città il Governo che merita”.

Marta Bonafoni, capogruppo in Regione della lista Zingaretti, scrive: "È una bella vittoria quella di Damiano Coletta a Latina, che per la terza volta è riuscito a imporsi su una destra che non gli ha risparmiato una campagna di accuse e attacchi a volte persino infamanti. Damiano ha dimostrato che non esistono partite vinte o perse in partenza. Esiste la capacità di andare casa per casa, ascoltare, dialogare, convincere. Una vittoria di buon auspicio per ciò che ci attende nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Buon lavoro, dunque, a lui e alle amiche e agli amici di Latina".