Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha pranzato insieme a Giorgio Casati, direttore generale della ASL, la Giunta e il primario di malattie infettive, Miriam Lichtner, in un ristorante cinese della città.



"Non c'è nulla da temere, evitare contatti con una intera comunità per paura del #coronavirus è frutto di uno sciocco pregiudizio" ha scritto il sindaco in un tweet. © RIPRODUZIONE RISERVATA