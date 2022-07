Coletta annuncia: «Ricorso presentato, aspettiamo con fiducia il Consiglio di Stato»

«I miei legali stanno depositando ricorso al Consiglio di Stato con richiesta di sospensiva sulla sentenza del Tar». Lo ha detto questo pomeriggio Damiano Coletta, sindaco di Latina decaduto dopo la sentenza del Tar che ha annullato la proclamazione degli eletti alle amministrative e disposto la rinnovazione del voto in 22 sezioni su 116.

«Il motivo per cui ci stiamo muovendo con un ulteriore ricorso - dice Coletta - è molto semplice: perché sono convinto di essere nel giusto e perché la vittoria alle elezioni di ottobre l'ho conquistata regolarmente, in assoluta trasparenza». Coletta lo ha spiegato questo pomeriggio in un post su Facebook. «Da parte mia c'è massima fiducia nella giustizia e c'è anche la consapevolezza che le partite debbano essere considerate concluse solo quando sono stati completati tutti i gradi di giudizio. Se tutto si è svolto con regolarità, allora chi sta allarmando la comunità, svilendo le istituzioni, è solo un irresponsabile che non vuole accettare la sconfitta e che non ha rispetto per la città», ha aggiunto.

«Io sono pronto a qualsiasi scenario - sottolinea Coletta - :

ho già battuto due volte una certa politica, sono pronto a farlo

anche una terza volta. Il mio grazie alla comunità di Latina per

i tantissimi messaggi di stima che ho ricevuto in questi giorni.

Bello raccogliere quanto si è seminato».