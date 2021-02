Sorpreso a spacciare cocaina, uomo arrestato dalla Polizia

Un uomo di Sabaudia di 38 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Latina avevano da tempo intrapreso una specifica attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti e, in tale contesto, dopo avere sorpreso degli assuntori, che avevano appena acquistato cocaina, hanno proceduto ad immediata perquisizione nei confronti dell’uomo ritenuto essere il fornitore dello stupefacente.

All’esito della perquisizione sono stati rinvenuti 28 involucri in cellophane contenenti in totale circa 18 grammi di sostanza stupefacente e anche materiale per il confezionamento delle dosi. L’arrestato, un volta espletate le formalità di rito, è stato tradotto in carcere.

Nell’ambito del medesimo servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, all’esito di una ulteriore perquisizione, è stato denunciato un uomo di 45 anni, domiciliato a Pontinia accusato di detenzione ai fini di spaccio di 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

