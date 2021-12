Cocaina per la movida, a Latina carabinieri e polizia arrestano Maurizio De Bellis

Cessione di sostanze stupefacenti. Questa l'accusa per la quale Maurizio De Bellis è stato arrestato nella giornata di ieri nell'ambito di un'operazione congiunta di carabinieri e polizia. Il 54enne di Latina è stato arrestato nella sua abitazione su ordinanza di custodia cautelarefirmata dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario su richiesta del sostituto procuratore Daria Monsurrò, titolare dell’indagine. Secondo l’accusa De Bellis, che era finito in carcere nel 2013 nel corso dell’operazione 'Balena Bianca' contro una rete di spacciatori operante nel capoluogo pontino,

avrebbe ceduto una consistente quantità di droga. L’interrogatorio di garanzia è stato fissato per venerdì 24 dicembre.

L'arresto è arrivato dopo dieci giorni di indagini dal fermo avvenuto il 10 dicembre di un giovane bloccato nella zona dei pub del capoluogo con mezzo chilo di cocaina.