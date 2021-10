Cocaina nascosta nei calzini, 23enne arrestato dai carabinieri ad Aprilia

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 11:21

Proseguono i controlli dei carabinieri del Reparto Territoriale diretti dal tenente colonnello Paolo Guida per arginare lo spaccio di droga: un 23enne è stato fermato nella notte, attorno all'una, per un controllo alla viabilità. Era a bordo di un'auto. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i militari che hanno deciso di effettuare una perquisizione personale: nei calzini il ragazzo aveva 1,3 grammi di cocaina. In auto invece un coltellino e una mazza da baseball. Grazie alla perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 6 grammi di cocaina. Il 23enne è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa della direttissima. In casa sono state trovate anche delle manette e una pistola giocattolo.